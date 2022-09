Dopo la prima giornata riparte giovedì la Conference League, competizione che vedrà la Fiorentina di scena sul campo del Basaksehir (diretta alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e in chiaro su TV8) dopo il pareggio all'esordio contro il Riga. Ecco il programma completo della seconda giornata

È appena iniziata la seconda edizione della Uefa Europa Conference League, da seguire in diretta su Sky Sport. Obbligatorio svoltare per la Fiorentina, frenata all'esordio al Franchi dai lettoni del Riga e attesa ad Istanbul dal Basaksehir. Appuntamento a giovedì per la seconda giornata della competizione con la possibilità di seguire in contemporanea tutti i match, nei due diversi orari alle 18.45 e alle 21.00, attraverso Diretta Gol (su Sky Sport 251).