Prosegue alla grande l'impatto di Gianluca Scamacca con la maglia del West Ham. Dopo la prima rete in Premier nello scorso weekend, l'attaccante italiano ha deciso la sfida di ieri in Conference sul campo dell'Anderlecht andando a segno al 79', 9 minuti dopo l'ingresso in campo. Assist di Paquetà, controllo, girata in area immediata e destro angolato sul secondo palo. Per Scamacca è il 4° gol in 5 partite di Conference (preliminari compresi), il 5° complessivo con la maglia degli Hammers. GUARDA IL VIDEO