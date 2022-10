Giovedì 13 ottobre in campo per la quarta giornata della fase a gironi della Conference League. Su SKY e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Alle 18.45 da non perdere Fiorentina-Hearts live su Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

La Fiorentina ospita in casa gli Hearts, battuti in trasferta, dove ha ottenuto la prima vittoria in questa stagione: 3-0 netto a Tynecastle per tornare prepotentemente in corsa per il passaggio del turno in Conference. Fischio d'inizio alle 18.45 di giovedì 13 ottobre e partita in diretta Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Telecronaca di Dario Massara e commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Vanessa Leonardi. Sarà inoltre possibile seguire le azioni più salienti e i gol di tutte le partite del 4^ turno di Conference League con Diretta Gol su Sky Sport 251.