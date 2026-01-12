Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus-Cremonese, revocato un rigore agli ospiti dopo On Field Review

juve-cremonese

Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di rigore dopo On Field Review. Una decisione che ha portato poi anche all'espulsione di Nicola per proteste. Assegnato un rigore poi anche ai bianconeri, Spalletti: "Nessuno dei due era rigore"

JUVENTUS-CREMONESE: GOL E PAGELLE

Succede di tutto durante Juventus-Cremonese. Dopo essere andata sotto di due gol, la Cremonese, al 24', ha la possibilità di accorciare le distanze nel match contro la Juventus. Il direttore di Gara Feliciani però, dopo aver fischiato un calcio di rigore per fallo di Locatelli su Johnsen, viene richiamato al monitor dal VAR. E dopo l’On Field Review, annuncia: "A seguito di revisione, il giocatore numero 5 della Juventus (Locatelli, ndr) non commette alcun fallo. Decisione finale: revoca del calcio di rigore". Una decisione che ha portato anche all'espulsione di Nicola per proteste.

Il rigore dato alla Juve

Al 33' calcio di rigore per la Juve per mani di Baschirotto. Yildiz calcia il rigore, Audero la devia sul palo, ancora l'attaccante della Juve ribatte in rete. Un rigore, anche questo, che ha fatto discutere. Spalletti nel post partita ha detto: "Per me non c'era nessuno dei due rigori"

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Cremonese, revocato rigore dopo On Field Review

juve-cremonese

Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di...

13 mesi di inibizione per Zappi, presidente AIA

arbitri

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri...

Zaniolo, ok l'intervento di pulizia al ginocchio

udinese

Il giocatore dell'Udinese si è sottoposto a un intervento di pulizia meniscale del ginocchio...

Napoli, per Meret nuovo infortunio in allenamento

Serie A

Alex Meret si ferma ancora: il Napoli ha comunicato che, in allenamento, il portiere azzurro ha...

Dove vedere Juventus-Cremonese

guida tv

La partita tra Juventus e Cremonese della 20^ giornata di Serie A si gioca lunedì 12 gennaio alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE