Juventus-Cremonese, revocato un rigore agli ospiti dopo On Field Review

Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di rigore dopo On Field Review. Una decisione che ha portato poi anche all'espulsione di Nicola per proteste. Assegnato un rigore poi anche ai bianconeri, Spalletti: "Nessuno dei due era rigore"

