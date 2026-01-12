Juventus-Cremonese, revocato un rigore agli ospiti dopo On Field Review

Juventus-Cremonese, revocato un rigore agli ospiti dopo On Field Reviewjuve-cremonese
Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di rigore dopo On Field Review. Una decisione che ha portato poi anche all'espulsione di Nicola per proteste. Assegnato un rigore poi anche ai bianconeri, Spalletti: "Nessuno dei due era rigore"
Succede di tutto durante Juventus-Cremonese. Dopo essere andata sotto di due gol, la Cremonese, al 24', ha la possibilità di accorciare le distanze nel match contro la Juventus. Il direttore di Gara Feliciani però, dopo aver fischiato un calcio di rigore per fallo di Locatelli su Johnsen, viene richiamato al monitor dal VAR. E dopo l’On Field Review, annuncia: "A seguito di revisione, il giocatore numero 5 della Juventus (Locatelli, ndr) non commette alcun fallo. Decisione finale: revoca del calcio di rigore". Una decisione che ha portato anche all'espulsione di Nicola per proteste.
Il rigore dato alla Juve
Al 33' calcio di rigore per la Juve per mani di Baschirotto. Yildiz calcia il rigore, Audero la devia sul palo, ancora l'attaccante della Juve ribatte in rete. Un rigore, anche questo, che ha fatto discutere. Spalletti nel post partita ha detto: "Per me non c'era nessuno dei due rigori"