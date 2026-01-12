Come accaduto domenica, nemmeno nella giornata di lunedì è arrivata la risposta ufficiale di Giacomo Raspadori alla Roma. L'attaccante della Nazionale non ha ancora aperto all'addio Atletico Madrid né ha ancora accettato il trasferimento ai giallorossi, che nel frattempo lavorano per Malen e Vaz. Sul giocatore restano sullo sfondo anche il Napoli per il prestito e l'Atalanta, che lo acquisterebbe invece a titolo definitivo

Giacomo Raspadori non ha ancora aperto al trasferimento alla Roma. Proprio come accaduto domenica, quando si attendeva una risposta del giocatore, nemmeno nella giornata di lunedì è arrivata la decisione ufficiale dell'attaccante della Nazionale. Tradotto: l'ex Napoli non ha ancora aperto a lasciare l'Atletico Madrid né ha ancora dato l'ok al passaggio in giallorosso. Da ricordare come l'accordo economico tra i due club sia già stato raggiunto, manca però il sì definitivo del giocatore che non è ancora sicuro della scelta. Se la Roma resta alla finestra per Raspadori, il direttore sportivo Massara lavora per il prestito di Donyell Malen (seguito anche da Juventus e Napoli) e l'acquisto di Robinio Vaz in un'operazione da circa 25 milioni di euro. Ancora tutto bloccato invece per Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che ha trovato l'accordo in panchina con Carrick come riportato da Sky UK.