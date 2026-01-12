Offerte Sky
Roma, Raspadori non apre ancora all'addio all'Atletico Madrid

Calciomercato

Come accaduto domenica, nemmeno nella giornata di lunedì è arrivata la risposta ufficiale di Giacomo Raspadori alla Roma. L'attaccante della Nazionale non ha ancora aperto all'addio Atletico Madrid né ha ancora accettato il trasferimento ai giallorossi, che nel frattempo lavorano per Malen e Vaz. Sul giocatore restano sullo sfondo anche il Napoli per il prestito e l'Atalanta, che lo acquisterebbe invece a titolo definitivo

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Giacomo Raspadori non ha ancora aperto al trasferimento alla Roma. Proprio come accaduto domenica, quando si attendeva una risposta del giocatore, nemmeno nella giornata di lunedì è arrivata la decisione ufficiale dell'attaccante della Nazionale. Tradotto: l'ex Napoli non ha ancora aperto a lasciare l'Atletico Madrid né ha ancora dato l'ok al passaggio in giallorosso. Da ricordare come l'accordo economico tra i due club sia già stato raggiunto, manca però il sì definitivo del giocatore che non è ancora sicuro della scelta. Se la Roma resta alla finestra per Raspadori, il direttore sportivo Massara lavora per il prestito di Donyell Malen (seguito anche da Juventus e Napoli) e l'acquisto di Robinio Vaz in un'operazione da circa 25 milioni di euro. Ancora tutto bloccato invece per Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che ha trovato l'accordo in panchina con Carrick come riportato da Sky UK.

Approfondimento

Malen, principio di intesa tra Roma e Aston Villa

Su Raspadori anche Napoli e Atalanta

Se l'attaccante italiano verrà convocato da Simeone in Coppa del Re come scrivono in Spagna, il suo possibile ritorno in Serie A non sarebbe solo a Roma. A seguirlo c'è anche il Napoli di Conte, club che l'aveva ceduto in estate ai Colchoneros e che dovrebbe liberare un posto in attacco per riaccoglierlo in prestito. E qualora Raspadori decidesse di lasciare l'Atletico Madrid, sullo sfondo c'è anche l'Atalanta che lo acquisterebbe invece a titolo definitivo.

Approfondimento

Roma vicina a Robinio Vaz dopo il blitz di Massara

