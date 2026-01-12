La Roma è vicina all’accordo per Robinio Vaz col Marsiglia: trattativa da 25 milioni bonus inclusi, si tratta col club francese per definire la formula mentre lato giocatore, si lavora sull'accordo su salario e commissione degli agenti. L’obiettivo dei giallorossi è chiudere rapidamente quello che sarebbe il primo colpo in attacco di questo calciomercato invernale

La Roma è a un passo da Robinio Vaz. L’attaccante classe 2007 è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa, con il club pronto a puntare su di lui come investimento per il futuro. La trattativa col Marsiglia si sta sviluppando su una base vicina ai 25 milioni di euro bonus inclusi, con la formula ancora da definire. Sul tavolo restano diverse ipotesi: dal prestito con diritto di riscatto, eventualmente accompagnato da penali e condizioni - sul modello della trattativa per Raspadori - fino al prestito con obbligo o a un trasferimento a titolo definitivo. I giallorossi vogliono chiudere in tempi brevi e stanno lavorando per colmare la distanza con le richieste del club francese e del calciatore con cui si sta lavorando per trovare un accordo su salario e commissione degli agenti.