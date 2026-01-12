Offerte Sky
Roma, vicina la chiusura per Robinio Vaz del Marsiglia: le news di calciomercato

Calciomercato

La Roma è vicina all’accordo per Robinio Vaz col Marsiglia: trattativa da 25 milioni bonus inclusi, si tratta col club francese per definire la formula mentre lato giocatore, si lavora sull'accordo su salario e commissione degli agenti. L’obiettivo dei giallorossi è chiudere rapidamente quello che sarebbe il primo colpo in attacco di questo calciomercato invernale

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

La Roma è a un passo da Robinio Vaz. L’attaccante classe 2007 è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa, con il club pronto a puntare su di lui come investimento per il futuro. La trattativa col Marsiglia si sta sviluppando su una base vicina ai 25 milioni di euro bonus inclusi, con la formula ancora da definire. Sul tavolo restano diverse ipotesi: dal prestito con diritto di riscatto, eventualmente accompagnato da penali e condizioni - sul modello della trattativa per Raspadori - fino al prestito con obbligo o a un trasferimento a titolo definitivo. I giallorossi vogliono chiudere in tempi brevi e stanno lavorando per colmare la distanza con le richieste del club francese e del calciatore con cui si sta lavorando per trovare un accordo su salario e commissione degli agenti.

Chi è Robinio Vaz: i numeri dell'attaccante

Robinio Vaz, attaccante francese classe 2007, è cresciuto calcisticamente tra Montois e Sochaux, nel 2024 è stato acquistato dal Marsiglia per 200 mila euro. Dopo un primo periodo nella squadra B, debutta in prima squadra il 19 gennaio 2025 in Ligue 1. In questa stagione ha realizzato 4 gol e 2 assist in 14 presenze e ha già esordito anche con la Nazionale francese Under 20.

