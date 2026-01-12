Offerte Sky
Inter-Mlacic, presentata la prima offerta: il piano dei nerazzurri e le news di mercato

Calciomercato

Prima offerta dei nerazzurri per il classe 2007 dell'Hajduk Spalato: l'Inter sarebbe intenzionata ad acquistare il difensore centrale e lasciarlo in prestito in Croazia

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

L'Inter ci prova per Branimir Mlacic. I nerazzurri hanno infatti presentato la prima offerta all'Hajduk Spalato per il difensore centrale croato classe 2007. La valutazione del giocatore è intorno ai 5 milioni di euro, con l'idea dell'Inter che sarebbe quella di acquistarlo e lasciarlo in prestito sempre in Croazia per dargli la possibilità di crescere. Giocatore dell'Hajduk Spalato, il 18enne vanta 18 presenze in tutte le competizioni con più di 1.500 minuti giocati. Sono due gli assist realizzati, entrambi in campionato.

Infortunio Calhanoglu, domani esami al polpaccio

