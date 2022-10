Al Franchi i viola vogliono chiudere il discorso qualificazione contro la capolista del girone, ancora con zero gol subiti nella competizione: "Concedono poco, ma dovremo essere lucidi nello sfruttarlo. Cambio di modulo? Partiamo dalle nostre certezze, ma stiamo provando qualcosa di diverso". Non ci sarà Nico Gonzalez, uscito per infortunio nel match contro l'Inter: "Non si sente pronto ma mi fido, nessuno si tira indietro per il Mondiale"

All'Inter non ci si pensa già più: "Bisogna affrontare una partita per volta, non ha senso ripensare al passato", commenta Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Fiorentina all'Istanbul Basaksehir. Con una vittoria i viola passerebbero aritmeticamente il girone e si terrebbero ancora la porta aperta per il primo posto nel girone.

Italiano: "Lavorano bene in fase di non possesso, serve lucidità"

Vincere con tre gol di scarto potrebbe inoltre rimettere in discussione il primo posto nel gruppo anche in caso di eventuale arrivo a pari punti dopo la pesante sconfitta in Turchia dell'andata (3-0). Italiano però tiene i piedi per terra: "Domani dobbiamo innanzitutto vincere, poi vediamo quanti gol riusciremo a fare in ottica primo posto, ma è una gara tosta perché sono una squadra che gioca bene. Credo però che abbiamo tutte le qualità per farcelaa. Subiscono e concedono poco e lavorano bene in fase di non possesso, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare situazioni potenziali per mettere a nudo i loro difetti, ci vuole lucidità". Il piano partita del tecnico non contempla però Nico Gonzalez dopo l'infortunio contro l'Inter: "Non è a disposizione, il dolore non lo fa stare bene. Io ascolto i ragazzi e le loro sensazioni, lui non si sente in grado di giocare ora. Non penso che i giocatori settimane prima inizino a pensare già al Mondiale, nessuno si tira indietro con la propria squadra, non lo voglio credere e non ci credo".