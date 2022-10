Una carriera incredibile passata accanto ad alcuni dei più straordinari campioni del calcio: storica la coppia 'Robbery' insieme a Robben, giocando a specchio come le ali di una bellissima farfalla, così come il duo con Luca Toni (anche in un celebre spot). Bayern, Francia ma anche Italia: ecco una top XI (con ampia alternativa per ogni ruolo) tra Palloni d'Oro e un attacco da mille e più gol. Voi chi fareste giocare?

RIBERY E I RITIRATI ILLUSTRI DEL 2022