Dove vedere Fiorentina-Basaksehir

I numeri di Fiorentina e Basaksehir

La Fiorentina ha perso la gara d'andata contro l'Istanbul Basaksehir (0-3) dopo aver vinto tutte le sei precedenti sfide contro squadre turche in competizioni europee, registrando ben cinque clean sheet. I viola hanno vinto gli ultimi due match di Conference League; l’ultima volta in cui ha registrato tre successi di fila in competizioni europee risale al novembre 2016, in Europa League. La Fiorentina ha inoltre perso solo una delle ultime sei partite casalinghe nella fase a gironi in competizioni europee (4 vittorie, un pareggio), dopo che non aveva vinto nessuna delle quattro precedenti (1 pareggio, 3 sconfitte); i viola hanno segnato in tutte le ultime 19 gare interne nelle fasi a gironi in Europa. L'Istanbul Basaksehir è imbattuto in questa stagione in competizioni europee (7 vittorie e tre pareggi), segnando almeno tre gol in sei delle ultime otto partite. La formazione turca è anche l’unica a non aver ancora subito gol in questa fase a gironi di Conference League.