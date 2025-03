L'allenatore dell'Inter a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Udinese: "Abbiamo rischiato di non vincere una partita in cui abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e avremmo meritato più di due gol". Poi, sulle sostituzioni: "Dei 5 cambi fatti, 4 erano forzati. Speriamo di poter recuperare quelli fuori perché giocare ogni 72 ore è difficile". E sul rinnovo: "Sto bene all'Inter e mi sento apprezzato dalla mia società e dai miei tifosi" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

L'Inter soffre nel finale, ma batte per 2-1 l'Udinese. A decidere la sfida di San Siro sono le reti di Arnautovic e Frattesi, oltre alle grandi parate nel finale di Sommer. Ad analizzare la prova dei nerazzurri è l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi a Sky Sport: "Abbiamo rischiato di non vincere una partita in cui abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e avremmo meritato più di due gol. Nel secondo tempo, invece, non abbiamo approcciato bene e dopo il gol di Solet abbiamo perso lucidità e abbiamo smesso di giocare". Sulla sua espulsione: "È giusta. A volte l'adrenalina gioca brutti scherzi e purtroppo non ci sarò la prossima partita". Sulle sostituzioni: "Dei 5 cambi fatti, 4 erano forzati: Arnautovic e Frattesi hanno preso due colpi e hanno chiesto il cambio, mentre Dimarco e Darmian erano al rientro e c'era il rischio di andare incontro a nuovi infortuni, mentre Calhanoglu veniva da due partite da 90 minuti con la sua nazionale. Considerando che mercoledì abbiamo il Milan, e non ci sarà Asllani squalificato, dovrà giocare 4 partite da 90 minuti e ho preferito toglierlo. Speriamo di poter recuperare quelli fuori perché giocare ogni 72 ore è difficile".

"Rinnovo? Sto bene all'Inter" "Siamo una squadra nata per giocare a calcio e quando non siamo puliti tecnicamente andiamo incontro a queste difficoltà". Infine, sul rinnovo: "Sto bene all'Inter e mi sento apprezzato dalla mia società e dai miei tifosi. Sto molto bene con i miei calciatori. Come abbiamo sempre fatto, a fine stagione vedremo con la società il da farsi. Con il presidente e con la società c'è un grande rapporto e tanta sintonia". Approfondimento Solet Mvp, Dimarco decisivo: voti Inter-Udinese