Presente al San Paolo, Zlatan Ibrahimovic chiarisce i motivi della sua lontananza dal Milan nell'ultimo periodo: "Ho preso un virus, ma ora sono qui per aiutare tutti, in campo e fuori, nel presente e nel futuro". E sul prossimo ds rossonero: "Parliamo tutti i giorni per capire cosa serve. Litigio con Furlani? Falsità"

Zlatan Ibrahimovic è tornato e fa subito chiarezza, mettendo a tacere tutte le voci riguardanti la sua assenza nell’ultimo periodo e un presunto litigio con Furlani. Presente al San Paolo per Napoli-Milan, prima della sfida ha parlato a Dazn spiegando: “La verità è che sono stato male perché ho tagliato i capelli”, scherza il dirigente rossonero. “Scherzo, ho preso un virus e ho anche perso tre chili: adesso sto meglio e sono presente. Sono qua per aiutare tutti in campo e fuori, nel presente e futuro”. Poi, riguardo al futuro ds del Milan, con il club rossonero che sta valutando diversi profili: “Si parla tanto della figura del ds: siamo uniti, parliamo tutti i giorni per capire cosa serve o no, non posso entrare nei dettagli. Hanno scritto che ho litigato con Furlani ma non è vero, con lui parlo di ogni cosa. Ripeto, sono qui per aiutare. Spero che in campo vada sempre meglio e spero anche fuori campo”.