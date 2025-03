Conceiçao: "Successo di tutto, c'è frustrazione"

Certamente deluso dal risultato Sergio Conceiçao al termine della gara del Maradona persa dal Milan contro il napoli nonostante un bel secondo tempo con una tenetata rimonta non andata a buon fine: "Da quando sono qua, da tre mesi, non ho mai trovato delle scuse, abbiamo giocato ogni tre giorni, ma oggi è successo di tutto - dice - Mi sono svegliato, c'era Loftus Cheek che stava male ed è stato operato, alle 12.30 abbiamo parlato con i giocatori, Thiaw non stava bene e poi Leao si sentiva un po' affaticato, anche Gimenez è tornato con una caviglia gondia, avevamo preparato la partita in un altro modo. C'è un po' di frustrazione, mi sono dovuto calmare negli spogliatoio, anche i ragazzi sono molto dispiaciuti". E poi l'approccio non dei migliori: "Siamo entrati in campo e alla prima palla hanno fatto gol. Abbiamo fatto 20' non come volevamo, succedono tutte queste cose, nel secondo tempo c'è stata una grande reazione, abbiamo aggiustato qualcosa, il Napoli non è mai arrivato vicino alla nostra porta forse meritavamo il pareggio".