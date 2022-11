Dove vedere Rfs Riga-Fiorentina

Giovedì 3 novembre appuntamento con la sesta giornata della fase a gironi della Conference League. Fiorentina impegnata in trasferta a Riga. La partita in diretta alle 16.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento di Lorenzo Minotti

I numeri di Riga e Fiorentina

Seconda sfida in assoluto tra Rigas Futbola Skola e Fiorentina in una competizione europea - la prima in terra lettone - con le due squadre che hanno chiuso in parità (1-1) il match andato in scena alla prima giornata di questa Conference League. La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre sfide di Conference League, con un punteggio complessivo di 10-2; l’ultima volta in cui i viola ha infilato quattro successi consecutivi in una competizioni europea è stata nella fase a gironi dell’Europa League 2013/14. Il Riga ha perso tre delle ultime quattro partite di Conference League: la squadra lettone aveva subito soltanto due ko nelle 12 precedenti, considerando tutte le competizioni europee (5 vittorie, 5 pareggi). Luka Jovic ha firmato tutti gli ultimi tre gol della Fiorentina in tutte le competizioni (uno in Serie A, due in Conference League), tanti quanti quelli realizzati in tutte le precedenti 15 con la viola: l’ultimo giocatore ad avere realizzato quattro reti consecutive della squadra toscana, sempre in tutte le competizioni, è stato Dusan Vlahovic nell’ottobre 2021.