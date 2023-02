Alla vigilia del match di ritorno degli spareggi di Conference League con il Cluj, il tecnico laziale Maurizio Sarri ha presentato l'incontro: "Al momento non abbiamo una rosa per vincere, ci sono tanti assenti. Loro sono una squadra fisica, non siamo così favoriti: prima di pensare a vincere il torneo, dobbiamo passare il turno. Immobile titolare? Non lo dico certo qui...". Si riparte dall'1-0 dell'Olimpico firmato Immobile. Il match in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW Condividi

La Lazio a caccia del passaggio del turno in Conference League. Giovedì alle 18.45 i biancocelesti affrontano il Cluj, forti del vantaggio maturato nella gara di andata, vinta 1-0 all'Olimpico grazie al gol firmato da Ciro Immobile. Il tecnico Maurizio Sarri ha presentato la sfida, che sarà trasmessa su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW

"Tante assenze e in difficoltà, pensiamo a passare il turno" "In questo momento non abbiamo una rosa per vincere la Conference League. Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoltà. Non è un alibi, ma è una difficoltà in più che si aggiunge alle altre. Loro sono più fisici e più abituati a giocare certe partite. Non serve superficialità e va affrontata nel modo giusto. In Conference ci sono squadre forti, penso al West Ham che è di livello elvatissimo nonostante la classifica in Premier e anche il Villarreal. Pensiamo a passare il turno che non è scontato prima di pensare a vincere la Conference".

"Immobile titolare? Non lo dico certo qui..." "Le contromisure dovranno prenderle più loro che noi. Non so se cambieranno qualcosa al livello tattico. Sicuramente lo faranno con l'atteggiamento, sarà quello di una squadra che ci crede. Bisogna stare molto attenti sull'approccio. Immobile titolare? Non lo dico certo qui... Cambierò qualcosa a centrocampo, certamente non tutti e tre. Mi aspetto un arbitraggio di livello, come sempre. Spesso a fine partita mi trovo costretto a dire che non è così, ma non mi faccio condizionare e non mi preoccupo a priori degli arbitri".

"Milinkovic non è ancora in condizioni presentabili" "Milinkovic è tornato a Formello per la prima volta, ma non era ancora in condizioni presentabili. Non si è allenato, solo palestra. Zaccagni ha la febbre, Romagnoli sta per guarire, vediamo i controlli domani mattina. Radu non ha fatto ancora controlli e Pedro dovrebbe rimuovere i tamponi e quindi tornare a breve. Sono situazioni da monitorare giorno per giorno. Marcos Antonio ha avuto un problema simile a quello di Milinkovic con rapporto 1:10"