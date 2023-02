Obbligatorio vincere in Francia per i bianconeri, fermati sull'1-1 all'andata nel playoff di Europa League. Privo di Chiesa, Milik e Pogba, Allegri sceglie dall'inizio Kean (e non Vlahovic) con Di Maria a supporto. Sulle fasce De Sciglio e Kostic, gioca Locatelli in regia. Kombouaré schiera Blas insieme a Simon alle spalle di Delort. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD