La Fiorentina ospiterà il Braga nel ritorno dei playoff per la Conference League. I viola ripartono dal 4-0 maturato in Portogallo, ma Vincenzo Italiano non vuole che la squadra si distragga e dia tutto per scontato. Ecco le sue parole a Sky Sport:



Qual è il rischio dopo un 4-0?

"Il rischio domani è di rimettere in discussione una partita che sembra chiusa, dove siamo stati bravi a sfruttare tutti i vantaggi che abbiamo avuto come la superiorità numerica. Non dobbiamo rovinare la stupenda gara d'andata, dobbiamo approcciare bene affrontandola come nei primi 90 minuti: concentrati, attenti, concreti. Cosa che non ci riesce spesso. Tutti questi ingredienti possono permetterci di toglierci delle soddisfazioni"



Non ci sono titolari nella Fiorentina, ma visto il risultato dell'andata qualche scelta in base a questo sarà fatta?

"Mi sto rendendo conto che dobbiamo pensare dopo partita, per questo domani per questioni fisiche - ho ragazzi che ancora non ho recuperato - sia in funzione della gara di lunedì metteremo in campo chi è al 100%. Quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà per gli impegni ravvicinati, ci serviranno in campo ragazzi in condizione"



Cosa manca per avere continuità?

"Domenica siamo entrati in campo con quell'obiettivo, di iniziare a dare continuità di vittorie e di risultati. Le prestazioni le facciamo sempre, creiamo tanto, ma non stiamo riuscendo ad avere questa continuità. Dobbiamo cercare in questi ultimi tre mesi di curare questi aspetti, a volte siamo poco attenti nel difendere, bisogna migliorare ciò che si può migliorare. Abbiamo 3 impegni e domani dobbiamo portarci a casa questa qualificazione"



Quanta voglia e consapevolezza c'è di poter vincere un trofeo?

"Sognare non costa niente, quando i ragazzi parlano così so cosa intendono perché ne parliamo spesso: di andare avanti il più possibile e prenderci belle soddisfazioni, regalando emozioni ai nostri tifosi. Dispiace quest'anno avere dato qualche delusione, ma siamo ancora in corsa in tutte le competizioni. In campionato mancano tantisisme partite e possiamo recuperare posizioni"



Il compito è trasferire la mentalità europea in campionato?

"Gli avversari sono tutti diversi, ci sono squadre che difendono bene o meglio di un'altra, però nelle coppe riusciamo a trovare quell'ispirazione che ci consente di fare tanti gol, invece in campionato non ci sta riuscendo nonostante le prestazioni somiglino tanto. Sta a noi trovare la chiave giusta e riuscire ad essere quelli che fanno la differenza in Italia e in Europa".