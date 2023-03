Bene il West Ham, 1-1 fra Anderlecht e Villarreal

Il West Ham vincendo 2-0 sul campo dell'Aek Larnaca dimentica i problemi in Premier League e si proietta verso il quarti di finale di Conference League. Per il Villarreal è arrivato invece un pareggio per 1-1 a Bruxelles subito in rimonta. Vittoria esterna di misura anche per il Nizza sul terreno dello Sheriff. La Lazio martedì era stata sconfitta in casa per 2-1 dagli olandesi dell'Az Alkmaar