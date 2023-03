Non riesce l'impresa ai biancocelesti, battuti 2-1 anche in Olanda e fuori dalla Conference League. L'analisi di Maurizio Sarri a Sky Sport: "Dopo il loro pareggio non ci abbiamo più creduto, è mancata convinzione". Sul bilancio negativo in Europa: "Non abbiamo una struttura per fare più di una competizione per volta dal punto di vista fisico, mentale e numerico. Non potevamo pensare di essere estremamente competitivi"

"Non siamo pronti per queste competizioni"

Inizialmente fuori dall'Europa League, poi eliminata agli ottavi di Conference League. Nemmeno il passaggio alla terza competizione europea ha raddrizzato il bilancio negativo della Lazio: "Non abbiamo una struttura per fare più di una competizione per volta dal punto di vista fisico, mentale e numerico. Ogni volta che facciamo 5-6 cambi ne paghiamo le conseguenze. Non siamo pronti per queste competizioni. Come si migliora? Possiamo migliorare sotto tutti i punti di vista. Non potevamo pensare di essere estremamente competitivi in Europa: le scelte di formazione sono fatte al momento in base alle sensazioni. Non potevamo stravolgere tutto, solo qualche singola decisione". Un appunto sul trend dell’AZ in Europa: "Nella Youth League hanno fatto cinque gol al Real Madrid, noi facciamo la Primavera-2. Cominciamo a migliorare da lì…". Domenica c’è il derby per la Lazio: "Dal 4 gennaio abbiamo giocato ogni 3-4 giorni, alcuni hanno poche energie per motivi logici e per minuti giocati negli ultimi 70 giorni".