Dove vedere Fiorentina-Lech Poznan in tv

I numeri di Fiorentina e Lec Poznan

Questo sarà il terzo incontro tra Lech Poznan e Fiorentina in competizioni europee, con le squadre che hanno vinto una trasferta a testa nella fase a gironi dell’Europa League 2015/16. La Fiorentina ha affrontato avversarie polacche in sei sfide in competizioni europee e ha conseguito quattro vittorie tenendo la porta inviolata in tre di queste partite. Il Lech Poznan ha raggiunto i quarti di finale di una coppa europea per la prima volta nella sua storia. Il Lech Poznan è imbattuto da nove partite di Conference League. Si tratta della striscia di imbattibilità più lunga per una squadra polacca in una delle principali competizioni europee. La Fiorentina ha vinto tutte le ultime otto partite in Conference League, la striscia di vittorie consecutive più lunga nella storia della competizione, al pari del West Ham United.