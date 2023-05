Ritorno di Cabral in attacco contro gli svizzeri nel primo atto della semifinale. Italiano punta sul brasiliano (ex della sfida), Terracciano verso il recupero dopo la febbre ma ancora in dubbio: in caso pronto Cerofolini. Squalificato Milenkovic e indisponibile Sottil. Vogel ritrova Calafiori ma perde Lopez (c'è Millar), davanti Zeqiri con Amdouni. La partita è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW