Big match al Franchi con la Fiorentina che ospita il Basilea nell’andata delle semifinali di Conference League. Chi passa, affronta a Praga la vincente di Az Alkmaar e West Ham nella finale del 7 giugno. Per questo appuntamento, Italiano ritrova Cabral, out nelle ultime partite. Accanto al brasiliano, ex di turno, ci sono Ikoné e Gonzalez. Vogel sceglie Augustin e Amdounio. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

