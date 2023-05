Dove vedere Basilea-Fiorentina

Conference League

Italiano punta sui titolarissimi per ribaltare in Svizzera l'1-2 dell'andata. Davanti si rivedrà Cabral, due dubbi tra centrocampo e difesa: ballottaggio tra Mandragora e Castrovilli, chi gioca al centro in difesa? Vogel torna all'undici tipo dopo il maxi-turnover nel weekend (con 6 gol incassati): Augustin favorito su Zeqiri. La partita è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW