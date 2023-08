Il tabellone di Conference League regala subito una sorpresa: il Basilea è stato eliminato dal Tobol, squadra kazaka. I rossoblù hanno vinto il match di ritorno 2-1 in trasferta, ma pagano la sconfitta 1-3 dell'andata in casa. Gli svizzeri lo scorso anno erano stati eliminati in semifinale ai tempi supplementari dalla Fiorentina e la loro uscita precoce permette alla squadra di Italiano di essere testa di serie ai prossimi playoff

La Fiorentina sorride ancora una volta grazie al Basilea. Lo scorso anno i viola si qualificarono in finale di Conference League eliminando gli svizzeri in semifinale. Stavolta la squadra di Italiano, ripescata per l'esclusione della Juventus, sarà testa di serie ai prossimi playoff per l'eliminazione precoce della squadra di Super League. Il Basilea è caduto contro i kazaki del Tubol, vincitori 3-1 una settimana fa in trasferta e oggi bravi a resistere in casa perdendo solo 2-1. Gli svizzeri avevano momentaneamente ribaltato l'esito con i gol di Kade e Augustin al 26' e al 32', ma la rete su rigore di Deble al 43' ha fissato punteggio e deciso la qualificazione.