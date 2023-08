La squadra di Italiano affronterà il Rapid Vienna in un doppio confronto valevole per i playoff di Conference League. In palio l'accesso ai gironi della prossima edizione. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio, in pay per view su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Il calendario completo di tutte le altre gare

Cominciano i playoff di Conference League con la Fiorentina in campo dalle ore 19:00 del 24 agosto contro il Rapid Vienna. Il primo dei due confronti con i quali la squadra di Italiano punta a guadagnarsi il pass per i prossimi gironi della competizione, La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio, in pay per view su Sky Sport 251, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. L'anno scorso la Viola sfiorò la coppa perdendo in finale contro il West Ham. Il calendario completo di tutte le altre gare in programma il 23 e il 24 agosto.