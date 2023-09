Dove vedere Genk-Fiorentina in tv

Reduce dalla beffa in finale contro il West Ham nella passata edizione, la Fiorentina ricomincia un nuovo percoso in Conference League con l'obiettivo di arrivare nuovamente in fondo. Nella prima giornata del girone F la Viola vola in Belgio per affrontare per la prima volta il Genk: si gioca alle 18:45, diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW

La partita tra Genk e Fiorentina, valida per la prima giornata del girone F di Conference League, si gioca alla Cegeka Arena oggi, giovedì 21 settembre, alle ore 18:45.

I numeri di Genk e Fiorentina

Genk e Fiorentina non si sono mai incontrate in competizioni europee; le due vittorie del Genk contro squadre italiane sono state contro il Sassuolo nell’Europa League 2016-17, mentre nelle altre quattro sfide contro Roma (1N, 1P nella Champions League 2002-03) e Napoli (1N, 1P nella Champions League 2019-20) non ha mai vinto. L'unica squadra belga che la Fiorentina ha affrontato in competizioni europee è stata l'Anderlecht nella Coppa UEFA 1984-85, venendo eliminata ai sedicesimi con un punteggio complessivo di 7-3 (1-1 in casa, 2-6 in trasferta). Il Genk ha vinto solo una delle ultime 14 partite nelle principali competizioni europee (4N, 9P), una vittoria esterna per 1-0 in casa del Rapid Vienna nell’Europa League 2021-22. La Fiorentina, finalista perdente della scorsa Conference League, prende parte ad una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dopo le quattro di fila in Europa League tra il 2013-14 e il 2016-17; ha vinto le ultime sei trasferte in Conference League e in generale le sei vittorie esterne dei viola nel 2022-23 sono un record per una squadra italiana in una stagione nelle principali competizioni europee. Il Genk non mantiene la porta inviolata da 11 gare consecutive nelle competizioni europee (inclusi i preliminari); l’ultimo clean sheet risale al 16 settembre 2021, nella vittoria per 1-0 sul campo del Rapid Vienna in Europa League. La Fiorentina ha tentato 278 tiri nella scorsa stagione di Conference League, almeno 100 in più rispetto a qualsiasi altra squadra. La Fiorentina ha registrato 122 recuperi palla offensivi – ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria - nella scorsa stagione di Conference League, più di qualsiasi altra squadra.