Dopo la brutta serata di campionato contro l'Empoli la Fiorentina si ributta in Europa per il terzo turno di Conference League contro i serbi del Cukaricki. I viola sono a caccia della prima vittoria nel girone dopo i pareggi con Genk e Ferencvaros e non potranno disporre di Biraghi e Bonaventura. In dubbio anche Nico Gonzalez mentre potrebbero essere rilnciati Ikonè, Kouame, Barak e Beltran. Ecco le probabili formazioni

FIORENTINA-CUKARICKI LIVE