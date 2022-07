21/29

Altro numero che manca, quando in estate vengono assegnate le maglie al Genoa, è il 12. In questo caso si tratta di un modo per onorare i propri tifosi, ritenuti il “dodicesimo uomo in campo”. Il club ligure non è l'unico ad aver omaggiato così i propri tifosi: anche Lazio, Palermo, Pescara, Atalanta, Cesena, Lecce, Parma e Torino non attribuiscono la 12 ad un calciatore