I numeri di Fiorentina e Cukaricki

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Fiorentina e Cukaricki in una competizione europea; la Fiorentina è imbattuta nelle quattro sfide (3 vittorie, 1 pari) contro squadre serbe in Europa, mentre il Cukaricki affronterà per la prima volta un’avversaria italiana. La Fiorentina è imbattuta nelle ultime sei partite (4 vittorie, 2 pareggi) della fase a gironi nelle competizioni europee, segnando almeno due reti in ciascuna di queste; la Viola è andata a bersaglio in tutte le ultime 21 partite casalinghe della fase a gironi, dopo il pareggio senza reti contro l'FCSB, nel settembre 2008, in Champions League. Il Cukaricki ha perso le ultime sei gare nelle competizioni europee (compresi i preliminari), subendo in media tre gol a partita: è la serie di sconfitte consecutive più lunga in Europa per la squadra serba. La Fiorentina ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime tre gare interne (esclusi preliminari) disputate nelle grandi competizioni europee e nella sua storia non ha mai incassato in Europa almeno due reti in più incontri casalinghi consecutivi. Il Cukaricki è andato a segno in ciascuna delle ultime sei trasferte (2 vittorie, 4 sconfitte) in competizioni europee: una volta in più rispetto a quanto aveva fatto in tutte le precedenti 12 gare esterne disputate in Europa.