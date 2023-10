Soddisfatto l’allenatore della Fiorentina che commenta il 6-0 al Cukaricki e la doppietta del suo numero nove: "Era impossibile continuare così, sono felice per lui, ci ha messo tanta qualità. Mi dispiace per Nzola che non è riuscito a trovare la zampata”. Sulle critiche dopo l’Empoli: “Abbiamo principi di gioco che ci hanno portato a due finali" FIORENTINA-CUKARICKI 6-0: GOL E HIGHLIGHTS

"Finalmente si è sbloccato, era impossibile continuare così ma l’avevo detto…". Queste le parole di Vincenzo Italiano dopo il 6-0 al Cukaricki in Conference League in cui si è sbloccato il centravanti argentino ex River Plate, autore di una doppietta: "Noi lavoriamo per loro, ma loro devono metterci qualcosina e oggi Lucas ci ha messo grande qualità. Il secondo è un grande gol, adesso so come esulta e siamo contenti".

Italiano: "Importante aver segnato tanto" Sulla partita: "Sicuramente volevamo vincere sperando in un risultato buono nell’altra gara. Importante aver fatto gol, sfruttato la superiorità numerica e aver concretizzato il giusto. Lo scorso anno abbiamo fatto il playoff per la differenza reti”. Poi su Kayode, uscito dopo pochi minuti per infortunio: "Brutta distorsione alla caviglia, spero si possa risolvere velocemente".

Italiano: "Dispiace per Nzola. Sul gioco critiche ingiuste" Italiano commenta anche la fattura dei primi due gol della Fiorentina, arrivati dopo due lanci lunghi della difesa: "Lucas e Nzola hanno la libertà di allungare la squadra quando gli altri concedono metri alle spalle. Quando c’è questa possibilità loro devono dettare la verticalità e Lucas è stato bravo così come Ranieri e Martinez Quarta che l’hanno servito. Mi spiace per Nzola che non è riuscito a trovare la zampata". Infine sulle critiche dopo la sconfitta contro l’Empoli: "Dà fastidio che quando subiamo qualche tiro in più subiamo critiche. Noi lavoriamo così, cerchiamo di recuperare palla in tutte le zone del campo, ogni tanto lo facciamo bene e altre volte ci sono attaccanti forti che sfruttano certe situazioni. Sono principi che hanno portato a due finali e grandi soddisfazioni, poi è chiaro che bisogna migliorare su tutti i punti di vista".

Beltran: "Gol che aspettavo da tempo" Soddisfatto anche Lucas Beltran, ai suoi primi gol in viola: "Lo stavo aspettando da tanto tempo, voglio dedicarlo alla società e ora mi voglio gustare questa doppietta. Sono contento per i gol e la vittoria, era importante dopo la sconfitta contro l’Empoli. Il secondo è stato davvero un bel gol, mi è riuscito molto bene”. Poi conclude: "Giocare con Nzola? Vedremo, noi siamo a disposizione del mister. Sono molto contento della passione che mi ha accolto a Firenze, in campo i difensori sono più forti, più fisici devo curare molto più i dettagli".