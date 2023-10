E' durata soltanto quattro minuti la partita di Kayode contro il Cukaricki. Al difensore della Fiorentina, infatti, si è girata la caviglia sinistra e la sua gamba è rimasta sotto al corpo di un avversario dopo un contatto. E' uscito dolorante e in lacrime, al suo posto è entrato il classe 2005 Comuzzo. Italiano, in diretta a Sky, ha confermato: "Distorsione alla caviglia sinistra, non bella"

