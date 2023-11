Italiano perde Beltran, non convocato per un problema fisico, e punta nuovamente su Nzola come terminale offensivo. Turno di riposo per Nico Gonzalez e chance per Brekalo e Ikoné dal 1'. Maxime Lopez in mezzo al campo, Mina centrale di difesa con Milenkovic: le probabili formazioni di Cukaricki-Fiorentina, in programma giovedì 9 novembre alle 18:45 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ