Italiano: "Segniamo poco, la colpa è di tutti"

Match point casalingo per la squadra di Italiano. Con una vittoria sul Genk può superare la fase a gironi di Conference per il secondo anno di fila. "La chance è ghiotta, dobbiamo essere più concreti", ha detto l'allenatore in conferenza stampa. Sono state annunciate diverse novità: "Kayode è recuperato, non ha più dolore. Non ci saranno Bonaventura e Mandragora, in porta gioca Christensen". Le poche reti non sono solo colpa degli attaccanti: "Dobbiamo avere più uomini in zona gol"

Segnare di più. L'imperativo lanciato da Vincenzo Italiano in conferenza, alla vigilia della partita decisiva contro il Genk in Conference League . L'allenatore della Fiorentina ha ribadito la necessità di avere maggior concretezza.

Che periodo sta attraversando la Fiorentina?

"Il periodo non positivo riguarda solo il campionato, in Conference riusciamo a essere più efficaci, mi auguro quindi che succeda anche domani. Accantoniamo per un attimo il campionato. Può essere una partita decisiva, se non per il primo posto, almeno per la qualificazione. Ci permetterebbe di essere più sereni senza andare a fare un'altra battaglia in Ungheria".

Si tratta di un'occasione per i vari Beltran e Nzola di tirare fuori quella cattiveria che ha chiesto dopo il Milan?

"Ho parlato di ferocia perché noi in zona offensiva ci arriviamo molto, soprattutto con i cross e i calci d'angolo, questo deve rimanere. Lì davanti servono giocate individuali, i giocatori devono permetterci di vincere le partite per passare dall'essere forti all'essere fortissimi. Ci dobbiamo dare una sveglia tutti quanti"



Che partita si aspetta? Quali sono gli errori da non commettere?

"Il Genk pressa, gioca bene, propone, ha qualità e talento, hanno giocatori giovani e interessanti. Dobbiamo preparare bene le palle inattive, all'andata ci sono stati quattro gol su queste situazioni, loro lavorano molto sui blocchi e dovremo essere attenti".





La Fiorentina è squadra più adatta all'Europa che al campionato?

"Non lo so, le cose vanno fatte con velocità e rapidità. In coppa approcciamo bene le partite, abbiamo attenzione e ferocia. Si tratta di una competizione che ci esalta, continuiamo a fare sempre prestazioni di alto livello, se le trasferiamo in campionato ripartiremo anche lì. Le sconfitte in Serie A sono sempre piene di rammarico, dobbiamo toglierci soddisfazioni importanti".