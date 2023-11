Italiano: "Ora vogliamo gli ottavi di finale"

"Ogni volta che commettiamo mezzo errore prendiamo gol"

La scelta di inizio gara è stata quella di mettere Parisi a destra e non Kayode: "Oggi mettere insieme Mina e Kayode con pochi minuti nelle gambe non me la son sentita - spiega Italiano - Ho messo Yerri, per poi sfruttare Kayode a gara in corso. La strategia ci ha dato ragione, bravo Kayo nel farsi trovare pronto sulla palla di Beltran e va ringraziato Parisi perché si sta adattando da quella parte". Sul gol subito: "Parisi era in inferiorità e non doveva muoversi. Mina doveva avvicinarsi e, ogni volta che commettiamo un mezzo errore, subiamo sempre gol. C'è da lavorare su queste cose". Una squadra che ha margini di miglioramento: "Soprattutto su situazioni come sul gol preso e sbloccando i nostri attaccanti. Dobbiamo lavorare su questo, dopo essere andati in Ungheria perché è importante arrivare primi".