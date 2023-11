Dove vedere Fiorentina-Genk

La partita tra Fiorentina e Genk, valida per la quinta giornata di Conference League, si gioca oggi, giovedì 30 novembre alle ore 21 . Sarà possibile vederla in diretta su Sky SPort 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Paolo Ciarravano, commento di Nando Orsi. Diretta Gol con Dario Massara. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

I numeri di Fiorentina e Genk

La Fiorentina non ha vinto nessuno dei tre precedenti (2 pareggi, una sconfitta) contro squadre belghe in Europa, compreso l’ultimo match chiuso sul 2-2 contro il Genk nel primo turno della fase a gironi di questa Conference League. La Fiorentina ha vinto le ultime due partite in tutte le competizioni (contro il Cukaricki in Conference League e il Bologna in Serie A): nel 2023, tra le squadre del massimo campionato italiano, soltanto l’Inter ha messo assieme più successi (35) rispetto ai viola (28), sempre considerando tutte le competizioni. La Fiorentina ha segnato almeno un gol in 18 delle precedenti 19 sfide di Conference League, per una media di 2,5 reti a partita nella competizione; quella Viola è la squadra che ha realizzato più marcature nella storia di questo torneo (48, esclusi i preliminari). I viola non hanno subito gol nelle ultime due sfide di Conference League e potrebbero tenere la porta inviolata per tre match consecutivi nelle maggiori competizioni europee per la prima volta da settembre-ottobre 2014 (contro Guingamp, Dinamo Minsk e PAOK Salonicco) in Europa League. Cinque delle ultime sette partite del Genk nelle grandi competizioni europee sono terminate in pareggio (una vittoria, una sconfitta), incluse tre delle quattro gare (1 vittoria) della fase a gironi di Conference League in questa stagione. Nessuna squadra ha segnato più gol (11) della Fiorentina nella fase a gironi di questa Conference League; inoltre, quella toscana è la squadra che ha effettuato più tiri (76) rispetto a qualsiasi altra avversaria nell’edizione in corso.