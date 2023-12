Il calendario dell'ultima giornata di Conference

Giovedì 14 dicembre sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea. Una l'italiana in campo: la Fiorentina sarà ospite a Budapest degli ungheresi del Ferencvaros. Sesta giornata da vivere su Sky sulle note di "Imma Stunt" degli Stunt Pilots

Giovedì 14 dicembre si giocano gli incontri della sesta e ultima giornata della fase a gironi della Europa Conference League, molti dei quali decisivi per il passaggio del turno. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Una squadra italiana in Conference League. Alle 18.45 scende in campo la Fiorentina, ospite a Budapest degli ungheresi del Ferencvaros, da seguire live su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol Daniele Barone. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 e NOW appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.