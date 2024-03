Italiano: "Grande spirito, miglioriamo i dettagli"

L'allenatore della Fiorentina analizza la vittoria in rimonta con il Maccabi: "Mi è piaciuto lo spirito e il carattere ma dovevamo concedere meno gol e farne qualcuno in più". Una squadra in crescita: "Sì, ma dobbiamo migliorare nei dettagli, specialmente in Europa non bisogna mai staccare la spina"

E' soddisfatto Vincenzo Italiano al termine della battaglia di Budapest dove la sua Fiorentina ha vinto, in rimonta, 4-3 grazie a un gol al 95' di Barak: " Un risultato positivo era quello che volevamo perché all'andata bisogna dare un senso e ora abbiamo questo piccolo vantaggio - dice - Abbiamo reagito con carattere, potevamo evitare di subire qualche gol e farne qualcuno in più. Il risultato positivo era quello che cercavamo e ora dobbiamo essere bravi al ritorno". Con quattro tiri il Maccabi ha trovato tre reti: "I gol subiti? Uno è su corner, il terzo lo si deve evitare perché eravamo in controllo e dovevamo percepire il pericolo, meno male che oggi c'è stato questo spirito e questo carattere e siamo riusciti a ribaltarla. In Europa non si può mai staccare la spina e essere superficiale".

"Beltran intelligente, bisogna migliorare nei dettagli"

Una nota di merito per Beltran e non solo per il gol del 2-2 segnato ma per la prestazione mostrata in campo: "Beltran oggi ha fatto 3-4 ruoli, sta avendo una duttilità da giocatore intelligente e avere questo tipo di calciatori è importante, in questo momento sta dimostrando il suo valore". Ed ancora sull'avversario: "Il Maccabi è una squadra di valore, gli abbiamo concesso poco, dovremo concedere ancora meno. Noi siamo in crescita specie quando arriviamo nella metà campo avversaria, ci vuole un po' più di attenzione nella nostra". Dove può migliorare la Fiorentina? "Dobbiamo crescere nei dettagli, ormai siamo verso la fine della stagione, in campionato i punti pesano, nelle coppe ogni minimo errore costa caro e dobbiamo migliorare nei dettagli e nell'attenzione, di squadra e individuale, si può aggiungere qualcosa e ci sono anche tanti ragazzi che per infortuni vari solo ora stanno raggiungendo la migliore condizione".