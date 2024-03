Dove vedere Fiorentina-Maccabi Haifa

Questa sera, giovedì 14 marzo, alle 18.45 la Fiorentina in campo al Franchi contro gli israeliani del Maccabi Haifa. La partita sarà in diretta su Sky - canal Sky Sport Calcio, Sky Sport 255 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

I numeri di Fiorentina e Maccabi Haifa

Il Maccabi Haifa ha perso cinque delle otto partite giocate finora contro avversarie italiane nelle competizioni europee. L’unica vittoria degli israeliani contro una formazione italiana nelle fasi ad eliminazione diretta è arrivata nel 1993/94 (1-0 in trasferta dopo la sconfitta 1-0 in casa, contro il Parma, agli ottavi di finale di Coppa delle Coppe). Escluse le qualificazioni, il Maccabi Haifa sta vivendo la sua migliore striscia d’imbattibilità fuori casa nelle principali competizioni europee. La Fiorentina è imbattuta da sette partite in Conference League. Il Maccabi Haifa è stato sconfitto sette volte nel match d’andata nei turni ad eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee. La Fiorentina ha segnato 55 reti in 22 partite totali nella Conference League (2.5 per match). Nelle gare d’andata degli ottavi di finale di questa edizione della Conference League, la Fiorentina è stata la formazione che ha fatto registrare il maggior possesso palla il 69%.