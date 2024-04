Italiano: "In Europa mai sottovalutato nessuno"

"Manca poco a raggiungere quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo raggiunto partite di valore e importanti, ci siamo riusciti in Coppa Italia e ora possiamo fare bene in questo quarto di finale. Dobbiamo farlo attraverso le nostre qualità, essere più determinati e avere più convinzione. E sbagliare il meno possibile. Non sarà facile, ma ci giochiamo tantissimo. In Europa abbiamo affrontato qualsiasi squadra senza sottovalutare nessuno".

Barak: "Crediamo in noi stessi con ambizione e rispetto"

Le parole del centrocampista della Fiorentina Antonin Barak alla vigilia della trasferta in Repubblica Ceca, dove lui è di casa: "Noi siamo arrivati con ambizione e rispetto, ma vogliamo vincere e passare il turno. In tutti i modi. Tutti hanno nella testa quanto visto lo scorso anno: non devi mollare, anche all'ultimo secondo tutto può cambiare. Siamo pronti per domani al 100%. Crediamo in noi stessi e di poter arrivare almeno allo stesso punto dello scorso anno. Questo ci ha dato più fame per ripeterci, per questo la motivazione è perfetta, dipende solo da noi in che modo riusciremo a metterla in campo".