La Fiorentina è chiamata alla non semplice trasferta di Plzen per affrontare il Viktoria, squadra imbattuta in Europa in questa stagione. Due novità per Italiano rispetto alla formazione prevista alla vigilia: Martinez Quarta al posto di Ranieri e Mandragora preferito a Duncan. Diretta dalle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

