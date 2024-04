Serata di Conference League con Viktoria Plzen e Fiorentina che giocano l'andata dei quarti di finale oggi, giovedì 11 aprile, alle 18.45. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 - e in streaming su NOW

Dove vedere Viktoria Plzen-Fiorentina in tv

La partita tra Viktoria Plzen e Fiorentina, valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League, si giocherà in Repubblica Ceca giovedì 11 aprile alle 18.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle 18.00, studio pre partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20.00 per seguire il post partita.