Dani Alves assolto in appello da accusa di stupro

L'ex calciatore del Barcellona e dalla nazionale brasiliana è stato assolto in appello dall'accusa di violenza sessuale. In primo grado Dani Alves era stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione

Il Tribunale superiore di Giustizia di Catalogna ha assolto oggi l'ex calciatore del Barcellona e della Juventus Dani Alves dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane nella discoteca Sutton di Barcellona. Il brasiliano era stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di reclusione dal Tribunale di Barcellona il 22 febbraio 2024. La Procura aveva chiesto una condanna a nove anni, mentre la difesa della vittima aveva proposto 12 anni. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola la Corte, composta da tre donne e un uomo, ha giudicato la testimonianza della giovane non sufficiente a confermare la condanna e che nel caso in questione prevale quindi il diritto alla presunzione di innocenza.