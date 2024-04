Italiano: "Voglio più qualità e più personalità"

Giornata di vigilia per Italiano che con la Fiorentina affronta giovedì alle 18.45 il Viktoria Plzen nel ritorno dei quarti di Conference. Dopo lo 0-0 dell’andata, l’allenatore chiede di più in fase realizzativa: "Loro non prendono mai gol, ma io voglio vedere più personalità nell’uno contro uno. Abbiamo una grandissima occasione giocando in casa e dobbiamo sfruttarla". Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Vigilia europea per la Fiorentina che giovedì 18 aprile affronta il Viktoria Plzen allo Stadio Artemio Franchi alle 18.45 nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. In Repubblica Ceca, la Viola non è andata oltre lo 0-0 contro una squadra dalla difesa molto solida. Il match di Firenze è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. approfondimento La Germania si avvicina: il ranking per Nazioni

Come si affronta questa partita? È la più importante della stagione? "È la partita più importante di questo periodi, ne abbiamo già avute altre come il precedente passaggio del turno in Conference o la semifinale d’andata in Coppa Italia. Domani però è fondamentale per proseguire nel cammino in Europa, abbiamo una grande possibilità in casa dopo il pareggio dell’andata che ci permette di affrontare la partita in un certo modo, poi vogliamo andare avanti, ci teniamo e vogliamo fare ancora un bel po’ di partite".

Come si può riuscire ad impensierire la loro difesa? "Dobbiamo fare meglio tutto ciò che riguarda lo svolgimento della partita se dovesse essere uguale all’andata. Possiamo riuscirci, ma dobbiamo essere più veloci e intraprendenti con più personalità negli ultimi mesi. Non prendono mai gol, dobbiamo cercare più l’uno contro uno e con più qualità rispetto alla partita d’andata. Voglio più personalità".

Belotti, Nico, Bonaventura possono dare quel qualcosa in più? "Loro hanno capacità e caratteristiche per far male a questo tipo di avversario. Dobbiamo lavorare di squadra ma poi tutto passa dalle qualità del singolo, dobbiamo sfruttare le capacità dei nostri là davanti. Nel 2024 non stiamo rendendo come dovremmo in termini di gol e di realizzazione, specialmente visto che ogni partita abbiamo le occasioni, arrivano i rifornimenti e stiamo vicini all’area avversaria, ma dobbiamo fare di più magari anche sfruttando le palle inattive. Le partite si possono vincere anche lì".

Un’altra semifinale sarebbe veramente un coronamento di un percorso? "Solo al pensiero credo si debba trovare l’energia, la spinta e la forza per superare partite così. La concentrazione e la preparazione alla gara, ma anche l’adrenalina ti fanno andare fortissimo. È un match che può dire tantissimo sulla stagione. Sono certo che i ragazzi sanno del valore di questa partita, sarebbe l’ennesima semifinale. Giochiamo in casa, è una grandissima opportunità e dobbiamo cercare di sfruttarla in tutti i modi".

Kouamé: "Vincere anche per Joe Barone" In conferenza stampa ha parlato anche la punta ivoriana Christian Kouamé: "Questa stagione mi ha già dato tanto, mi è arrivata una grande soddisfazione con la Coppa d'Africa vinta ma vorrei vincere qualcosa anche qui alla Fiorentina. Lo scorso anno abbiamo fatto due finali senza vincere trofei: sarebbe importante non solo per me, ma per quanto vissuto negli ultimi periodi. Sarebbe anche per Joe Barone, ci teneva. Dovremo essere bravi a giocare da Fiorentina, solo così potremo riuscirci". Ancora l'ex Cittadella: "Non abbiamo puntato solo sulle coppe, anche in campionato eravamo a un buon punto, eravamo quarti... Siamo in una fase ora in cui certe squadre sono avanti e noi abbiamo altre possibilità per fare qualcosa di grande, anche rispetto allo scorso anno: non abbiamo scelto, ma ci troviamo qui e quindi giochiamoci le coppe. E speriamo di portarci qualcosa a casa".