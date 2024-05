La Fiorentina vince al 91' la semifinale di andata di Conference League contro il Bruges. Nzola decisivo per il gol e per l'atteggiamento. Sottil gioca un gran primo tempo, Belotti segna e lotta su ogni palla. Grave disattenzione di Martinez Quarta e Ranieri in occasione del 2-2 belga. Le pagelle di Massimo Marianella

CRONACA E HIGHLIGHTS