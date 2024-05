Dubbio Bonaventura: probabili Bruges-Fiorentina

La Fiorentina si gioca in Belgio contro il Bruges l'accesso alla finale di Conference League. All'andata successo per 3-2 dei viola che hanno due risultati a disposizione. Italiano ha due dubbi da sciogliere: in difesa si contendono una maglia Milenkovic e Ranieri per fare coppia con Martinez Quarta. A centrocampo Arthur dovrebbe spuntarla su Bonaventura che non è al meglio ma è stato comunque convocato. Ecco le probabili scelte di Italiano e del Bruges