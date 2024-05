Il calendario semifinali Conference League

Tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggi, le gare di ritorno delle semifinali di Conference League da seguire live su Sky e in streaming su NOW . Una la squadra italiana in campo: la Fiorentina, impegnata mercoledì 8 maggio in trasferta contro il Club Brugge

Tornano l'Europa League e l'Europa Conference League, con le partite dI ritorno delle semifinali. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21.

Gli studi Sky Sport

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e anche su Sky Sport 4K alle 20 e alle 23 del giovedì, studi pre e postpartita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Aldo Serena, Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. Studi presenti anche il mercoledì dalle 18 in occasione della sfida anticipata della Fiorentina.