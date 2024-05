Nella finale di Conference la Fiorentina sfiderà l’Olympiacos, dove gioca un ex attaccante dei viola. È Jovetic, che ha parlato a Sky Sport nel media day del club greco: "I miei 5 anni a Firenze sono stati meravigliosi, ho ancora una casa lì. Se dovessi segnare, non esulterei. Quando ero all'Inter potevo tornare alla Fiorentina, ma purtroppo non è successo". La finale mercoledì 29 maggio, dalle 20 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

