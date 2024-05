In occasione della finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina rafforzate le misure di sicurezza. La partita si disputerà ad Atene, nello stadio dell'Aek. Per prevenire gli episodi di violenza saranno mobilitati più di 5000 agenti, un numero solitamente riservato alla visita di un ministro estero. Match in diretta mercoledì 29 maggio alle 21 su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La prima finale europea della storia del club, a un anno dal centenario, nello stadio di una delle più grosse rivali calcistiche. Per spiegare l’ambiente che c’è in questi giorni ad Atene la premessa è fondamentale. L’ Olympiacos si è guadagnato, segnando sei gol all ’Aston Villa di Unai Emery , la prima finale europea in 100 anni di esistenza, un incubo per i tifosi dell’ Aek che dovranno ospitarla in casa loro. L’Aek Arena, stadio costruito nel 2022, è una struttura talmente moderna da essere degna di una finale di Conference infatti, ma pochi potevano immaginare che in quella finale sarebbero arrivati gli uomini di Mendilibar . Questo, considerata la rivalità pesante e spesso violenta tra le due tifoserie, ha portato a un livello di allerta massimo.

Per la finale saranno mobilitati oltre 5000 agenti

Nel campionato greco, vista la quantità di episodi violenti occorsi tra fazioni di ultras, le trasferte sono state definitivamente vietate da una decina d’anni. Per cercare di evitare ogni tipo di problema nel perimetro dello stadio in questo caso ci saranno cinque zone di controllo e già da giorni nella zona di Agia Sophia vengono chiesti i documenti ai residenti. Saranno mobilitati oltre 5000 agenti in totale, uno schieramento di forze dell’ordine solitamente riservato alla visita di un ministro estero. In più il parco alle spalle dello stadio, teatro di possibili agguati, è stato già chiuso e sarà riaperto solamente il giorno dopo la finale. Oltre a possibili scontri tra ultras dell’Aek e dell’Olympiacos infatti l’attenzione è puntata anche su possibili infiltrati del Panathinaikos, principale rivale dell’Olympiacos. In questo momento Atene è “verde”, con la vittoria della coppa di Grecia da parte della squadra di calcio alla quale ha fatto seguito la clamorosa vittoria in Eurolega degli uomini di Ataman. In città si è così scatenata la festa totale dei tifosi del Pana, un motivo in più per quelli dell’Olympiacos per provare a “riprendersi” la capitale. Un mix di fedi vissute all’estremo che ha portato la città al limite. In questo scenario si giocherà una partita che, a prescindere dal risultato, entrerà nella storia di Olympiacos e Fiorentina.