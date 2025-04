Dopo aver manifestato un forte interesse e registrato la presenza a San Siro di Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, i nerazzurri si avvicinano all'esterno offensivo brasiliano e restano in vantaggio rispetto alla concorrenza (Bayern Monaco su tutte). Aumenta la fiducia per Luis Henrique: l'obiettivo è annunciarlo a fine maggio e averlo al Mondiale per Club

L'Inter si avvicina a Luis Henrique. Dopo il forte interesse manifestato per il 23enne brasiliano, esterno che giocherebbe in fascia con una vocazione più offensiva, i nerazzurri hanno registrato la presenza a San Siro di Mehdi Benatia in occasione del derby. E proprio la figura del direttore sportivo del Marsiglia, club che detiene la proprietà del cartellino del giocatore, suggerisce ulteriori sviluppi nella trattativa. C'è ancora una differenza nella valutazione tra le due squadre: i francesi chiedono 30-35 milioni di euro, l'Inter investirebbe circa 20 milioni ma si trova in vantaggio rispetto alla concorrenza (tra le quali il Bayern Monaco che non ha ancora avviato contatti diretti). Non è tutto: il club di Marotta ha presentato il progetto sportivo all'entourage di Luis Henrique e prossimamente integregrà la proposta con l'offerta d'ingaggio prima di definire l'intesa col Marsiglia. L'intenzione sarebbe quella di annunciarlo a fine maggio e averlo a disposizione per il Mondiale per Club. L'Inter prova ancora a giocare d'anticipo sul mercato dopo aver già acquistato Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria.