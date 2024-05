Il patron della Viola ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Conference contro l'Olympiacos (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW): "Siamo tutti nervosi perché l'anno scorso si sa com'è finita, vogliamo portare qualcosa a Firenze perché se lo merita - ha detto -. I ragazzi sono carichi, si dovrà soffrire domani. Sarebbe bello vincere per Joe Barone, vediamo se la facciamo ma credo che i ragazzi ce la metteranno tutta"

